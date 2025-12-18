ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ರ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 'ಕಿಕ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಡಿ.27ರಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್‌ರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿ.27, ಅಂದರೆ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಕ್ 2' ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

'ಕಿಕ್' ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು 'ಕಿಕ್ 2' ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಈ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಧಮಾಕೇದಾರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಈ ಬಾರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ಧಮಾಕಾದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ 'ಕಿಕ್ 2' ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ದಿನ ಅವರ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಕರ್ನಲ್ ಬಿ. ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಯ್‌ಜಾನ್-ಕಿಂಗ್‌ಖಾನ್: ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
Related image2
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್

ಸಲ್ಮಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವೂ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಬಜೆಟ್ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕಿಕ್ 2 ನಿಂದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಔಟ್

'ಕಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಿಕ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 'ಕಿಕ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೃತಿ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, 'ಕಿಕ್ 2' ನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.