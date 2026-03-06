ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆಯಂತೆ! ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವರ್ಸಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಿರುಗಾಳಿ? ಏನಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಕಿರಿಕ್?

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups) ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ! ಹೌದು, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಡೇಟ್ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗಿನ ನೇರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್‌ಗೆ ಜಂಪ್!

ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ, ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ! ಅದೇ ದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ಟು ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' (Hai Jawani To Ishq Hona Hai) ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲೇ ಜೂನ್ 4 ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ! ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯೇ ಬೇರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ (Middle East) ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ ನ ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರಮೇಶ್ ತೌರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ್ ತಡಾನಿ ಅವರು ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಕಥೆ!

ಆದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆಯಂತೆ! ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಯಶ್ ಏನಂತಾರೆ?

ಸ್ವತಃ ಯಶ್ ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು," ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ಹಬ್ಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅವತಾರ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯಲೇಬೇಕಿದೆ!