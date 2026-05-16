ಫ್ಲಾಪ್ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಎಂದ ನಟಿ ಅನನ್ಯ: ಆ ಯಂಗ್ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಏನಿದು ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಯುವ ನಟಿ ಅನನ್ಯ ನಾಗಳ್ಳ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಫ್ಲಾಪ್ ಹೀರೋ ಮೇಲಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಟ ಯಾರು?
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವ ತಾರೆ ಅನನ್ಯ ನಾಗಳ್ಳ, ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅನನ್ಯ, ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ‘ಮಲ್ಲೇಶಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ‘ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅನನ್ಯ ನಾಗಳ್ಳ ಭಾರಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನನ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನನ್ಯ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾಗ ಶೌರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಾಸರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ
ನಾಗ ಶೌರ್ಯ ಸದ್ಯ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಊಹಲು ಗುಸಗುಸಲಾಡೆ', 'ಛಲೋ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಗ ಶೌರ್ಯ ನಟಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸರಾಸರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವಂತೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದೇ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಟನೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ಅನನ್ಯ ನಾಗಳ್ಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನನ್ಯ, ತನಗೆ ಸಿಗುವ ಹುಡುಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ರೋಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
