ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿತ್ರದ ಐಟಂ ನಂಬರ್ಗೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ನಿಂದ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಿಂದಾಗಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಮನ್ನಾ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ಮಿ ಗ್ಯಾನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು, 'ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಕಥೆಯಿಂದ ಹೊರತಾದ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಗಮನ ಕಥೆಯಿಂದ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ತಮನ್ನಾ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕಥೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು'. ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆನೂ ಇತ್ತು. ಕಥೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಶರಾರತ್...' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 17 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 546.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 805.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' 2025ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ 'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 17ನೇ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರ 28.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.