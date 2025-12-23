ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ 'ವಾಂಟೆಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2010ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ವಾಂಟೆಡ್' (2009) ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಜೋಡಿಗಾಗಿ ಆಯೇಷಾ ಟಾಕಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಪೋಕಿರಿ'ಯ ಈ ರಿಮೇಕ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ 'ವಾಂಟೆಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2010ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಸತತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈಗ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಟಾಕಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೋಡಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯೇಷಾ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ವಾಂಟೆಡ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದರು?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೋನಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಹ-ನಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬೋನಿ, 'ಪೋಕಿರಿ'ಯ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ 'ವಾಂಟೆಡ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಾತ್ರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ನಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾವು ಜೆನಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಆಯೇಷಾ ಟಾಕಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆವು' ಎಂದರು.
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ 'ವಾಂಟೆಡ್' ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು?
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, 'ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ 2006ರ ತೆಲುಗು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಪೋಕಿರಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ರಾಧೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಜ್ವೀರ್ ಶೇಖಾವತ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು ರಿಮೇಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಜನಿಯಂತೆ, ನಾನು ಪೋಕಿರಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನನಗಿತ್ತು.' 'ವಾಂಟೆಡ್' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2009 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.