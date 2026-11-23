ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ 'ಚಿತ್ರಮಂದಿರ' ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ? ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!
ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯ್ತು. ಇದರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ (Elphinstone Picture Palace).
1907ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಶೇಟ್ಜಿ ಫ್ರಾಂಜಿ ಮದನ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಆಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಜೆಎಫ್ ಮದನ್, ಶಾಶ್ವತ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಶುರುವಾಯ್ತು.
ಮೂಕಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಮೂಕಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಜೆಎಫ್ ಮದನ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮದನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಮೇಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳಿದ್ದವು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1929ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಧ್ವನಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯ್ತು.
ಈಗ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆಯಾ?
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬದಲಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ಎಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಿನರ್ವಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾದವು. ಕೊನೆಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.
ಈಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ ಒದಗಿಸಿದ ಈ ಕಟ್ಟಡ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
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