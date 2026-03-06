ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಸರಿಹೋಗಲಿ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಕೆರಿಯರ್ ಪೀಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಅಂತಾ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಬೇರೆಯೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತ ಸೋರ್ಣಲಿಂಗಂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಚೆಂಗಲ್‌ಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಈ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಇದು.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರೋ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವರು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಅವರ ಹಳೆ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು, ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ತೆವಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಾ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅಂತಾ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸುದ್ದಿಯೂ ಆಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ನೋವಾಗಿದೆ

ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ನೋವಾಗಿದೆ, ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹ ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ವಿಜಯ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಆ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಾ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿನ್ನೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್‌ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲ್ಪತಿ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮಗನ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವದು. ಸಂಗೀತ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರೇ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಗುಸುಗುಸು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.