ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಟಾರ್ಚರ್, ಅನುಮಾನ: ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಾಯಿ!
ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಕೇಶ್, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾಳ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಸದ್ಯ ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದ ನಂತರ, 2023ರಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಮೂರನೇ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 2007ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಮದುವೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಪವಿತ್ರಾ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನರಕ ನೋಡಿದ್ದಳು
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಟ ಮೈಸೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಕೇಶ್, 'ಚಿತ್ರಲೋಕ ಡಾಟ್ಕಾಮ್' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. 'ಪವಿತ್ರಾಳ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಂಧ್ರದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆತನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆವು
'ಮದುವೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಚೈನು, ಮದುವೆ ಖರ್ಚು, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅವರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆವು' ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೇ ಸುಚೇಂದ್ರಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಳು
'ದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ನಡೆದುಹೋಯ್ತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಅವಳ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ. ಆಗ ಪವಿತ್ರಾ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡು, ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಅವಳಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಗಂಡ ನರಕ ತೋರಿಸಿದ. ಆ ನಂತರವೇ ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದರು. ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಿಚಿತರಾದರು' ಎಂದು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಟಾರ್ಚರ್
'ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನು ಆತ ಬಹಳ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನರಕ ಕಂಡಿತು. ಅವಳ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾರು ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಮಾರಿಸಿದ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನೂ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದರು' ಎಂದು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ವಾಸವಿರುವ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್
ಸುಚೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಪವಿತ್ರಾಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದು, ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾದರು. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ನರೇಶ್ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಶ್ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದ್ದು, ಆ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
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