ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ 41ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ಅವರ ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕೌಶಲದಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಈ ನಟಿ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ನಟಿ ತಮ್ಮ 41 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರ ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಪತ್ನಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಮೌಲ್ಯ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಕ್ ಕಾರ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರಿ
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನನ್ನ ಲವ್, ನೀನು ಜನಿಸಿದ ದಿನವು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ, ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಅಚಲವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಯನತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು, ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ವರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.