- ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಂದ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ನೋಡಿ ಜನ ಸುಸ್ತೋ ಸುಸ್ತು.. ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಾ!
ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಖಿ, ಈಗ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ರಾಖಿ ಅವರ ಈ 'ಅತಿ' ವರ್ತನೆ ಕಂಡ ಜನರು ಎನ್ ಅಂದಿದಾರೆ ನೋಡಿ!
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಂದ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ 'ಡ್ರಾಮಾ' ನೋಡಿ ಜನ ಸುಸ್ತು! ಇದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳೋ?
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಖಿ, ಈಗ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ರಾಖಿ ಅವರ ಈ 'ಅತಿ' ವರ್ತನೆ ಕಂಡ ಜನರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಭ್ಯ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಮೌನವಾದ ವರ್ತನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ಗಳು ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ಅಳುತ್ತಾ, ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ರಾಖಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು, "ಇಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದೇ?" ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜಾಗವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೆಟ್ಟೋ?" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗಾಗಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಖಿ ಸಾವಂತ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಣ್ಯರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ತೋರಿದ ಈ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಈಕೆಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಾಖಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
