ಈ 'ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚರ' ದುರ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವರ್ತನೆಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಹುಚ್ಚು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ ಎಂದರೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಮರೆತು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ 'ಮನಾಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬೇಸರ ತರಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಂದರ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಕ್ಷರಶಃ 'ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್' (Content Creation) ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗಬ್ಬೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮದ ಹೊದಿಕೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಜನರು ಮನಾಲಿಯಂತಹ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮನಾಲಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲು ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಮನಾಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕಳೆಯಬಹುದಾದ ಜಾಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾಡಿದ ರಾದ್ಧಾಂತ ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಡೀ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಗುಂಪು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ, ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ "ಕಂಟೆಂಟ್" ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಈ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಬ್ಸೆಷನ್" ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಗೀಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜನರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುವುದೇ ಹೊರತು, ಇತರರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ "ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು" ಮರೆತಂತಿದೆ.