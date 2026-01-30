"ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರೆಬರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಿಜವಾದ ಥೆರಪಿ (Therapy) ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ " ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ನೇರ ಮಾತು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಿಸಸ್ ಫನ್ನಿಬೋನ್ಸ್'ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (Akshay Kumar) ಪತ್ನಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ (Twinkle Khanna) ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆ ಹಾಗೂ ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಅಂಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಂಕಲ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕತ್ವದ (Parenting) ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ಆರವ್ ಹಾಗೂ ನಿತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಯಿಯಲ್ಲ" - ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ನೇರ ನುಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತಮಗೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. 'ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನ್ನಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿತಾರಾ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾದವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ - 'ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಯಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಾನೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು'. ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಟ್ವಿಂಕಲ್, "ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರೆಬರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಿಜವಾದ ಥೆರಪಿ (Therapy) ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ 'ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್' ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ" ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಲಹೆಗಳು
ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅವರಿಗೆ 24 ವರ್ಷದ ಮಗ ಆರವ್ ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ನಿತಾರಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಲಹೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವನು
ಮಗ ಆರವ್ಗೆ ಸಲಹೆ: "ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವನು ಮತ್ತು ದಯಾಳು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ - 'ನಿನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಗಡಿಗಳನ್ನು (Boundaries) ಹಾಕಿಕೊ. ನೀನು ಅತಿಯಾದ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಜನರು ನಿನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು'. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವನು ಕಲಿಯಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್.
ಮಗಳು ನಿತಾರಾಗೆ ಸಲಹೆ: ಮಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಟಾ! "ನಿತಾರಾ ಈಗಷ್ಟೇ 13 ವರ್ಷದವಳು. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ (Aggressive). ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಾಗ ತನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುವಂತಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸದಾ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.