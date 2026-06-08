ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು 'ಸಕ್ಸಸ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
51ರಲ್ಲೂ 25ರ ಹರೆಯದ ಅಪ್ಸರೆ! ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದ 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ', ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Shilpa Shetty) ಇಂದು (ಜೂನ್ 8) ತಮ್ಮ 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ" ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 51ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಅವರು ಇಂದಿನ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಖನಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 'ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್' ಕೂಡ ಹೌದು! ಅವರ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅರಳುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
2026ರ ವೇಳೆಗೆ 275 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕುಬೇರಿ!
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಲ್ಪಾ, ಕೇವಲ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್, ಟಿವಿ ಶೋಗಳ ಜಡ್ಜ್, ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೆಲೋ ಸ್ವಾಂಕಿ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 275 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ 'ಕಿನಾರಾ' ಅರಮನೆ:
ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜುಹುನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಿನಾರಾ' ಎಂಬ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯಿದೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಎರಡು ಮಹಡಿಯ ಈ ಮನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರು ಜುಹು ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 38.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಬಂಗಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ 'ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ' ವಿಲ್ಲಾ:
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ತಾಣವಾದ ದುಬೈನ **'ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ'**ದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ದಂಪತಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇವರಿಗೆ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ 'ರಾಣಿ':
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೌಹಾರಲೇಬೇಕು!
ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಅವೆಂಟಡಾರ್: ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ: ಬೆಲೆ 8.45 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬೆಂಟ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್: ಬೆಲೆ 6.32 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು i8: ಬೆಲೆ 2.9 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೋಗ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರುಗಳು ಇವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಶಿಲ್ಪಾ 'ಕ್ವೀನ್':
ಶಿಲ್ಪಾ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ 'ಬಾಸ್ಟಿಯನ್' (Bastian) ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಣಿಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕಿ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಪ್ 'ಸಿಂಪಲ್ ಸೋಲ್ಫುಲ್', ನೈಟ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಡ್ರೀಮ್ಸ್' ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಮಾಮಾಅರ್ಥ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:
ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ 20 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಇವರ ಬಳಿ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು 'ಸಕ್ಸಸ್' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!