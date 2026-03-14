- 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ನಟಿ.. ಆದ್ರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಬಿತ್ತು!
'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ನಟಿ.. ಆದ್ರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಬಿತ್ತು!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರನ್ನು. ಲಾವಣ್ಯ ಆಗಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ..
ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ, ಒಲಿದ ಕೀರ್ತಿ: ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಬೇಡ ಅಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಾಲಿಗೆ ವರವಾಯಿತು!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, "ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಣೆಬರಹ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ." ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾ.
ಇಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಮೆಗಾ ಸೊಸೆ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
ಒಬ್ಬರ ನಿರ್ಧಾರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಲಾಟರಿ!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಶುರಾಮ್ 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರನ್ನು. ಲಾವಣ್ಯ ಆಗಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಲಾವಣ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು.
ಆ ಒಂದು 'ನೋ' (No) ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ, ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
ಇಂಕೇಂ ಇಂಕೇಂ ಕಾವಾಲೆ ಹಾಡು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮೊಳಗಿತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹೌದು, ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನೇ ನಾಯಕಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಇಂದು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಲಾವಣ್ಯ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ! ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ? "ಒಬ್ಬರ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅವಕಾಶ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ತಿರುವು!"
