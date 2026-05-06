2004ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆ ಚಿತ್ರದ 'ಅಪ್ಪಾಡಿ ಪೋಡು' ಹಾಡಿಗೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕ್ರೇಜ್ 'ತಿರುಪಾಚಿ', 'ಆದಿ' ಮತ್ತು 'ಕುರುವಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಲಿಯೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ; ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಅದು 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಮತ್ತು 'ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್' ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishan) ಅವರ ಸ್ನೇಹ! ಹೌದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಗಾಸಿಪ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹಲ್ ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ 'ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗರ್ಲ್' ಕೈವಾಡ?
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ತೋರಿಸಿದ ಪವರ್ ನೋಡಿ ವಿರೋಧಿಗಳೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಮೇಲೆ! ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಇವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ!" ಎಂದು ಗುಸುಗುಸು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು?
ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಜನ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್: ಜೂನ್ 22, 1974 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 51 ವರ್ಷ. ಅರ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೂ ದಳಪತಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ!
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್: ಮೇ 4, 1983 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾಗೆ ಈಗ 41 ವರ್ಷ.
ಅಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 9 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಇವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗಳಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಂತಿದೆ.
'ಗಿಲ್ಲಿ'ಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಸಂಗೀತಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ!
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸತತ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶಾ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತ್ರಿಶಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ 'ರೀಲ್' ಸುದ್ದಿಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಜೋಡಿಯ ಗಾಸಿಪ್ ರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!