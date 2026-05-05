ದಳಪತಿ 'ವಿಜಯ' ಪತಾಕೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್' ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅಬ್ಬರ! ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay), ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಲನ್ಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದ ರಾಜಕೀಯ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೀ ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ!
ಕೋಟೆ ಕುಸಿದ ಡಿಎಂಕೆ-ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ: ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಟಿವಿಕೆ!
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಡಿಎಂಕೆ (DMK) ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ (AIADMK) ನಡುವಿನ ಆಟ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, "ನಾನು ಬರೋದು ಲೇಟಾದರೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ" ಎಂಬಂತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜೂನ್ 1977ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರವೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, "ನಿಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೋದಿ ಅವರೇ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೇ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗುರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕರೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, "ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುಡ್-ಬೈ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರಾ 'ಜನ ನಾಯಕನ್'?
ಈಗ ವಿಜಯ್ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯೂ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನಲಾದ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ 'ದಳಪತಿ'ಯ ಪಯಣ ಈಗ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ತನ್ನ 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಅನ್ನು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ!