ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಅಖಂಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್! ಕೇವಲ ತಮಿಳುನಾಡಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್, ಇಂದು 'ಜನನಾಯಕನ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ದರ್ಬಾರ್: 'ಲಿಯೋ' ಇಂದ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ವರೆಗೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಅಖಂಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್! ಕೇವಲ ತಮಿಳುನಾಡಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್, ಇಂದು 'ಜನನಾಯಕನ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಇಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. 'ಲಿಯೋ' (Leo): ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ರಗಡ್ ಅವತಾರ!
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಿಯೋ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಲೋಕೇಶ್ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ (LCU) ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ಬಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಗತ್ತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
2. 'ವಾರಿಸು' (Varisu): ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮನಗೆದ್ದ ವಿಜಯ್!
ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ನಿಸ್ಸೀಮರು ಎಂಬುದನ್ನು 'ವಾರಿಸು' ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಸ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಟನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ 'ವಾರಿಸು' ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರು.
3. 'ಬೀಸ್ಟ್' (Beast): ವಿಮರ್ಶೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ 'ಬೀಸ್ಟ್' ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ ಸಹ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ನಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಅರಬಿಕ್ ಕುತ್ತು' ಹಾಡು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಪ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಮಾಲ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಹೈಜಾಕ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ನೀಡಿದ್ದವು.
4. 'ಮಾಸ್ಟರ್' (Master): ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ 'ಜೆಡಿ'!
ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿತು. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಂ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದವು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಬ್ಬಗಳು! ಇಂದು ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ.