ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್; ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಿಂದ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆಯವರೆಗೆ: 'ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್' ಗೆಲುವಿನ ಅಸಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..!
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ನಂಟಿದೆ. ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯರು ಆಳಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಸುಲ್ತಾನನ ಉದಯವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 'ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ' ಸುಳಿವು ಸುಳ್ಳಾಯಿತು, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 'ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮೈಯಂ' ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪವಾಡವನ್ನು 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಆ 'ಒಂದು' ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ!
ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನ ಅಸಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರುವುದು ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ನಟರು ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. "ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ, ಜನಸೇವೆಯೇ ನನ್ನ ಗುರಿ" ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಮತದಾರರ ಮನಗೆದ್ದಿತು. "ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಎರಡು ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವ ಬದಲು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇ ಇವರ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು.
ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದ 'ಜನನಾಯಕ'!
ಕೇವಲ 52 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವಜನತೆ ಬಲವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸದಸ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರು. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ತಮಿಳು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಒಂದು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ 'ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ'ಯಾಗಿ ಕಂಡರು.
ಮೈ ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ವಿಜಯ್ ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಅಂಶಗಳು ವಿರೋಧಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿವೆ:
ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹2,500 ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್.
ಯುವಕರಿಗಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ.
ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ AI ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು AI ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ಈ ಭರವಸೆಗಳು ಕೇವಲ ಕನಸಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಾರಿದೀಪ ಎಂದು ಜನ ನಂಬಿದರು. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಮತದಾರರು, ದಳಪತಿಯ ಹೊಸ ಆಟಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರು ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮುಂದೆ ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ತಾವು ನೀಡಿದ ಈ ಭಾರಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರಾ? ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈ 'ಅಗ್ನಿಪಥ'ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ರಥ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.