ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ (Sushant Singh Rajput) ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ಹಸಿರು. ಇಂದು (ಜನವರಿ 21) ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸುಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂದಿನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಂಕಿತಾ ಲೋಖಂಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
"ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ"
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
"ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸುಶಾಂತ್, "ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ (December for sure). ನಾನು ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅಂಕಿತಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ಈಗ ಸುಶಾಂತ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಂಕಿತಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆ ಸುಂದರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ಠಾದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ:
ಸುಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2009ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ಠಾ' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಇವರ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮನೆಮಾತಾಗಿತ್ತು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಜೀವನಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜೋಡಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇ ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯವರೆಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ಪಯಣ:
ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, 'ಕೈ ಪೋ ಚೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 'ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ: ದ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ', 'ಶುದ್ಧ್ ದೇಶಿ ರೊಮಾನ್ಸ್', 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯೋಮಕೇಶ್ ಬಕ್ಷಿ', 'ಸೋಂಚಿರಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ಛಿಚೋರೆ' ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ದಿಲ್ ಬೇಚಾರ' ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧುರ ನೋವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕರಾಳ ದಿನ - ಜೂನ್ 14, 2020:
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಜೂನ್ 14, 2020 ರಂದು ಸುಶಾಂತ್ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಾವು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇಂದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, "ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಶಾಂತ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿದರೂ, ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ಆ ನಗು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ.