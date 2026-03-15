ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ 'ಕಂಡೇನ್ ಸೀತೆಯೈ' ಸಿನಿಮಾ 10 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು? 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೆನನ್ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೆನನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅವರು. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೆನನ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇದೀಗ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉಚ್ಚಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು 'ಕ್ಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
1993ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಅಮ್ಮಾಯನೀ ಸತ್ಯಂ' ಅನ್ನೋ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು. ನಟಿ ಆನಿ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಕಂಡೇನ್ ಸೀತಾಯೇ' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲು ಮೆನನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರು. ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ಕಮಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಿಂದಾಗಿ, ಕಮಲ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು ಅಂತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೆನನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು. 10 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಕ್ರೇಜಿ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಗಂಡಸಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು. 'ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು?' ಅನ್ನೋ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಆಲೋಚನೆಯ ಫಲವೇ 'ಅವ್ವೈ ಷಣ್ಮುಗಿ' ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕಮಲ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದ ತಮಿಳು ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿಗ್ ಮೇಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಆತನನ್ನು ಕರೆದು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೆನನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಕೋಪ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಅದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆ ಬಂದಾಗ, 'ಅವಳು ಯಾಕೆ ಮಿಂಚಬೇಕು, ನಾನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ' ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು' ಎಂದು ಮೆನನ್ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಹಿಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 'ಅವ್ವೈ ಷಣ್ಮುಗಿ' 1996ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಇದು 1993ರ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಮಿಸೆಸ್ ಡೌಟ್ಫೈರ್'ನ ರಿಮೇಕ್ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಕಮಲ್ಗೆ 'ಅಮ್ಮಾಯನೀ ಸತ್ಯಂ' ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ 'ಅವ್ವೈ ಷಣ್ಮುಗಿ'ಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ಚಾಚಿ 420' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, 'ಅವ್ವೈ ಷಣ್ಮುಗಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೆನನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕ್ರೇಜಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ.