ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ 'ಕ್ವೀನ್' ಸೈಜ್ ಲೈಫ್: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 3 ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿ!

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂಜಾ ದದ್ಲಾನಿ. ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶಾರುಖ್ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯೆಯಂತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂಜಾ ದದ್ಲಾನಿ (Pooja Dadlani) ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಬಿ-ಟೌನ್ (B-Town) ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ದದ್ಲಾನಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 38.21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ:

'ನೋ ಕಿಸ್' ನೀತಿ ಮುರಿದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಪತ್ನಿ ಕಾಜೋಲ್; ಈ ಚೇಂಜ್‌ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಏನು?
Annu Kapoor: ಆತ ಅದ್ಭುತ ನಟ, ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಗಂಡ.. 'ಓಂ ಪುರಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಲೈಫನ್ನು ನರಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು'..!

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೃಹತ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2026 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪೂಜಾ ದದ್ಲಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಹಿತೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುರ್ನಾನಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಸಿಯೋರಾಮ್ ದದ್ಲಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಕಾರ್ಟರ್ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ವರುಣ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ (Redevelopment) ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಲೋಟಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟ್ರೈಕ್ಷಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ? ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಈ ಮೂರು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು 4,776 ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಾಟ್ 1,511 ಚದರ ಅಡಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು 81 ಚದರ ಅಡಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೈ-ಫೈ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 6 ಕಾರುಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆಸ್ತಿಯ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಪೂಜಾ ಅವರು ಪಾವತಿಸಿದ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ (Stamp Duty) ಮೊತ್ತವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು! ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2028ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂಜಾ ದದ್ಲಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದರ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಯಾರು ಈ ಪೂಜಾ ದದ್ಲಾನಿ?

2012 ರಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೆರಳಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂಜಾ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಲ್‌ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜಾ ದದ್ಲಾನಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ 7 ರಿಂದ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಂತಹ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗೂ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್:

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. 2023ರಲ್ಲಿ 'ಪಠಾಣ್' ಮತ್ತು 'ಜವಾನ್' ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.