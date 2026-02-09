ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ 'ತುಜೆ ದೇಕಾ ತೋ ಯೆ ಜಾನಾ ಸನಮ್' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿದಾ ಆಗಿತ್ತು.
ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ 'ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಿಂಚು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಭಾವನೆ. 90ರ ದಶಕದ ಆ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜೋಡಿಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಈ ಜೋಡಿ, ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 'ರೆಂಟ್-ಫ್ರೀ' ಆಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ (Shah Rukh Khan) ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ (Kajol) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಬಾಜಿಗರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ' (DDLJ) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಯಿತು. ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ರನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತಗಳಾದವು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಆಗಲೇ ಗೌರಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಕಾಜೋಲ್ ಅವರು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವರು 'ರಾಜ್-ಸಿಮ್ರನ್' ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದರು.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಮಾಲೆ
ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೇಮ ಇರಲಿ, 'ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್' ಚಿತ್ರದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ 'ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಖಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಗಂಭೀರ ನಟನೆ ಇರಲಿ – ಇವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಜತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದಾಗ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದವು. ಇವರ ನಡುವಿನ ಆ ಸುಲಭವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವೇ ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.
ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಆ ಮಜಾ ಪ್ರಸಂಗ!
ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರು! 'ದಿಲ್ವಾಲೆ' ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ವರುಣ್ ಒಂದು ಮಜಾ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶಾರುಖ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ವರುಣ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ! ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಇದು ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೇಟ್
ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಟೈಟಾನಿಕ್' ಜೋಡಿ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ ಮತ್ತು ಕೇಟ್ ವಿನ್ಸ್ಲೆಟ್ ಹೇಗೆವೋ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಹಾಗೆಯೇ. ಇವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮತ್ತೆ 'ತುಜೆ ದೇಕಾ ತೋ ಯೆ ಜಾನಾ ಸನಮ್' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿದಾ ಆಗಿತ್ತು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ಯಾರ್ ದೋಸ್ತಿ ಹೈ (ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ನೇಹ)
ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ 'ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ನಂತೆಯೇ ಇದೆ – "ಪ್ಯಾರ್ ದೋಸ್ತಿ ಹೈ". ಇವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗದಿದ್ದರೂ, ಇವರ ನಡುವಿನ ಅಪಾರ ಸ್ನೇಹವು ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕುಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟರು ಬಂದರೂ, ಶಾರುಖ್-ಕಾಜೋಲ್ ಜೋಡಿ ನೀಡುವ ಆ ಕಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್-ಕಾಜೋಲ್ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕನಸಿನ ಪ್ರೇಮಲೋಕ. ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ.