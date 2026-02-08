- Home
ಬೆಂಗಳೂರು/ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವವರು ನಟಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಎನ್ ಎಂ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಈಗ ಕೇವಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹಿಂದೆ ನೋವಿನ ಕಥೆಯಿದೆ, ಸಮಾಜ ಹಾಕಿದ 'ಸೌಂದರ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ' ಒಳಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ:
ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕೊರತೆ. "ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನನ್ನಂತೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ (Brown skin) ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ತುಸು ದಪ್ಪಗಿದ್ದ ಮಗು (Chubby kid) ಆಗಿದ್ದೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ದಪ್ಪಗಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಾರೆ (Bullying). ಈ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿ:
ಆದರೆ, ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರು ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಹಾಕಿದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. "ಸಮಾಜವು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು.
ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂದು ನಾನು ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ನನಗೆ ವರವಾಯಿತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ:
ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕರಾಳ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಸದಾ ಜನರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನುವುದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರ ಆಳವಾದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶ:
ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. "ಯಾರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ," ಎನ್ನುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಹಾರಿಕಾ ಎನ್ ಎಂ ಅವರ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ತೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
