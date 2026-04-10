ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ? ಅಭಿಮಾನಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಗರಂ ಆದ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್: 'ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿ' ಎಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ದಬಾಂಗ್' ಸ್ಟಾರ್, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಅವರು ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ದಳವು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಮಣಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರು.
ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಸಹನೆ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ:
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದನೋ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಸು ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡವು.
ಆದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, "ಶಾಂತರಾಗಿರಿ, ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂಬಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗರಂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಂತೆ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅದೇ ಕಿರುನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ...
ಸದ್ಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಯುದ್ಧ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರವಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಹಾಡು 'ಮೇರಾ ಜೀ ನಹೀ ಭರಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪೂರ್ವ ಲಾಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.