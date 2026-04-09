ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ. ಅಂದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 'ಸರ್ನೇಮ್' ನೋಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
‘ನನಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ!’ - ನೆಪೋಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ‘ಸಲಾರ್’ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ‘ಓಪನ್ ಟಾಕ್’!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ 'ನೆಪೋಟಿಸಂ' ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ!
ದಿವಂಗತ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ. ಅಂದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 'ಸರ್ನೇಮ್' ನೋಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ!
ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಗಬಹುದು, ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಯುತ, ವಿವೇಚನಾಶೀಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು! ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಮಗ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಸಲಹೆ!
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಸರ್ಜಮೀನ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಹ-ನಟ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಕುತೂಹಲವಿರುವುದು ಅವನು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮಗ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ಅರಿವು
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಅಯ್ಯ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ತಮಗಿಂತ ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವವನು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುವವರು ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇರದೆ, ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠದಂತಿದೆ!