ಗಂಡನ ಮುಂದೆಯೇ ಸಮಂತಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್: ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಎಲ್ರೂ ಶಾಕ್!
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತೋಷದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ
ಸಮಂತಾಗೆ 40 ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಚಾರದ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂವು ನೀಡಿ ಪ್ರಪೋಸ್
'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ದಿಢೀರ್ ವೇದಿಕೆ ಏರಿಬಂದ. ಆತ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಹೂವು ನೀಡಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಕಿ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತರು.
ಆತನ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ
ಅಭಿಮಾನಿ ದಿಢೀರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದರು. ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಆತ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಈ ವೇಳೆ ಸಮಂತಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡದೆ, ನಗುಮೊಗದಿಂದಲೇ ಆತನ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ, ಕೋಪ ತೋರಿಸದೆ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
