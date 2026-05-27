ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಎಂಟ್ರಿ:
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಮಿಂಚು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ಸಂಚಲನ, ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ (Jahnavi) ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಯಿಂದಲೇ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 'ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆ'ಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪವರ್ ಬೇಕು!"
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರು "ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ! ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "ನಾನು ಪವರ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರೇ 'ಆಂಕರ್' ಜಾಹ್ನವಿ?
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಒಳಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಜಾಹ್ನವಿ ಸಖತ್ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನಾನು ಎಂಎಲ್ಎ ಅಥವಾ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲೂ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಳಪತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಏರುವ ಛಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಬಟ್ಟೆಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು!
ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಹೈ-ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತಲೂ, ಅಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ಗಾಗಿ ತಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ದಂಗಾಗಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಿರುವ ಅವರು, "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ? ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಾಯಕಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.