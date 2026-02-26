ಕೊಡಗಿನ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!
ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿಯ ಕುಬೇರ ಲೋಕ! ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಆ ಸಾನ್ವಿ ನೆನಪಿದ್ದಾಳಲ್ಲವೇ? ಅಂದು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕೊಡಗಿನ ಸುಂದರಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna), ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಡಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು!
ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನಟಿಯಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಗಾಲೋಟ:
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿ ಅಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಒಡತಿಯೂ ಹೌದು.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ - ರಶ್ಮಿಕಾ: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಳುವ ಜೋಡಿ!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ. 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೋಡಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಸದಾ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ 66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ದಿನವಿಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. 'ಅನಿಮಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮೂಲಕ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗಿನ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!