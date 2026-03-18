ನಟಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವುಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ರಿತು ಚೌಧರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಶೋ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಟೇಜ್ ಇವೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಎಮೋಶನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು. ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ವಿಷಯವನ್ನು ರಿತು ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಈ ವಿಷಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಂತರ, ರಿತು ಹೆಸರು ಡಿಮನ್ ಪವನ್ ಜೊತೆಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿತು ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿತು ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Related image1
Related image2
ಸಮಾಜವು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಯಾರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಿತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿದರೂ ಮೋಸ ಹೋದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್

ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯರ್‌ಗಾಗಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದೆ ಸಮಾಜ ವದಂತಿಗಳನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳೂ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಮೌನವೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಹೃದಯ ಮುರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೇ ಆತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣ ಅಥವಾ ಅಟೆನ್ಶನ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ರಿತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನೇ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಯೇ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿವೆ.