ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮನದ ಮಾತು: 'ದ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಮೆಚ್ಚುವ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಅವರಿಗೆ 2025ರ ವರ್ಷವು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹಾಟ್ ಫೇವರೆಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು, ಬಾಲಿವುಡ್-ಟಾಲಿವುಡ್ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವೇಕೆ?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ದ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' (The Girlfriend) ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ 'ಭೂಮಾ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. "ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನೀಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪುಗೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.
ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಮತೋಲನ:
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್—ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಅವರ ಗುರಿ. "ನಾನು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಬದ್ಧತೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.