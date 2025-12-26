'ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೊಗಳಿದರೆ ಅಥವಾ ತೆಗಳಿದರೆ ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದೀಗ ಅವರು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ!
'ಧುರಂಧರ್' ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಚಿತ್ರರಂಗ: ಆರ್.ಜಿ.ವಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ! "ಇದು ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ..."
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ (RGV) ಅವರು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೊಗಳಿದರೆ ಅಥವಾ ತೆಗಳಿದರೆ ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದೀಗ ಅವರು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಆರ್.ಜಿ.ವಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೀ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನದೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿನ "ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ" ಮತ್ತು "ಭಯಾನಕ ನಾಯಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ 'ಧುರಂಧರ್':
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಾದ. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಧುರಂಧರ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಮತ್ತು ದಾರಿ ದೀಪದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವ ತಾಕತ್ತು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು 'ಭಯಾನಕ ನಾಯಿ'!
ಆರ್.ಜಿ.ವಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಯಾನಕ ನಾಯಿ (Scary Dog) ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ, ಜನರು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿ (ಸಿನಿಮಾ) ಸದಾ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಆರ್.ಜಿ.ವಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಂಬಿದವರಿಗೆ 'ಹಾರರ್' ಅನುಭವ:
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ. "ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಹಾರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ (Horror Film) ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಾಯಕನನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನೇ 'ಹೀರೋ' ಆಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಅಬ್ಬರ:
ಆರ್.ಜಿ.ವಿ ಅವರ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 612.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆರ್.ಜಿ.ವಿ ಅವರ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ 'ಭಯಾನಕ ನಾಯಿ'ಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!