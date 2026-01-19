ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಥೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಮುರುಗದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಲಿಯಾಯಿತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿವೆ.
ಸಿಕಂಧರ್ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rasmika Mandanna) ಸದ್ಯ ಸಿನೆಮಾ ಲೋಕದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ. ಕೊಡಗಿನ ಈ ಬೆಡಗಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ದಾಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಸಿಕಂದರ್' (Sikandar) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಳಿದ್ದ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, 'ಸಿಕಂದರ್' ಚಿತ್ರದ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಮೊದಲು ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ಸರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗೂ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕಥೆಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು," ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬದಲಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. "ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುವಾಗ ನಟರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮೂಲ ಕಥೆ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 'ಸಿಕಂದರ್' ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ?
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದ ದೊಡ್ಡ ದೂರು ಎಂದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಮಾಸ್ ಹಿರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ) ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು? ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಅಂದಾಜು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ 'ಸಿಕಂದರ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 185 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯೇ ಸರಿ. ಮಾರ್ಚ್ 30, 2025 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯರಾಜ್, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಬಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಮನ್ ಜೋಶಿ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಏನಂತಾರೆ?
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, "ನನಗೆ 'ಸಿಕಂದರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿತು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಥೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಮುರುಗದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಲಿಯಾಯಿತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿವೆ. ಆದರೂ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ 'ಪುಷ್ಪ 2' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.