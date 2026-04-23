ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯುಕೆನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಖಾನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 35 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹವಾ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೂವರು ಖಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊಸ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.39 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖಾನ್‌ಗಳಾದ ಸಲ್ಮಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಸರಣಿಯ 'ಧುರಂಧರ್' 3.05 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗಳಿಸಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಜವಾನ್' ಮತ್ತು 'ಪಠಾಣ್' ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 'ಪಠಾಣ್' ಯುಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 4.38 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 'ಜವಾನ್' 3.10 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಅವರ 'ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಖಾನ್' 2.63 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಠಾಣ್' ಎರಡನೇ ಮತ್ತು 'ಜವಾನ್' ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಖಾನ್' 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ ಅಭಿನಯದ 'ಸೈಯಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯುಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 3.21 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಧೂಮ್ 3' ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಯುಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಅದನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 'ಧೂಮ್ 3' ಚಿತ್ರವು 2.71 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ಚಿತ್ರವು ಯುಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2.67 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 35 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ 35ನೇ ದಿನದಂದು 1.70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1121.09 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಮತ್ತು 1341.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ 1764.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ.