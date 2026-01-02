ಮಗಳು ದುವಾಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ ಜೋಡಿಗೆ 2026 ಹೊಸ ಆಶಾದಾಯಕ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು 'ದುವಾ' ಜೊತೆ ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ: 1100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟಿ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡೋರಬಲ್ ಕಪಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಸದ್ಯ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ (NYC) ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು 'ದುವಾ' ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಬ್ಬ:
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ರಜೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಬಿಸ್ಟ್ರೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಆಚರಿಸಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಚಳಿಗಾಲದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ 'ಟ್ವಿನ್ನಿಂಗ್' ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳRequestsಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದ ಈ ತಾರೆಯರು, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಆರಂಭ!" ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಧುರಂಧರ್':
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು 2026ರ ಆರಂಭ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 1,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಐದನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ 'ಧುರಂಧರ್' ತನ್ನ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ರಣವೀರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು:
ಕೇವಲ ರಣವೀರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಿಗೂ 2026 ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ (Sci-fi) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ದುವಾಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ ಜೋಡಿಗೆ 2026 ಹೊಸ ಆಶಾದಾಯಕ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆತ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.