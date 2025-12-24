ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಿವೀಲ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಲು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಯಾವಾಗ?
ಮಿಡ್-ಡೇ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಟೀಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ತೋರಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಲೀಕ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಲುಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್-ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಣಬೀರ್-ವಿಕ್ಕಿ 'ಸಂಜು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ-ವಿಕ್ಕಿ 'ರಾಜಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ದೃಶ್ಯದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 'ಜಿಗ್ರಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಆಲಿಯಾ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ 'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಸುಮಾರು ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಂಡವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 14 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದೊಂದು ಲವ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್-ವಿಕ್ಕಿ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಆಲಿಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.