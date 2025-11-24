ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬದಲಿಗೆ 'ಅನಿಮಲ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ಧಿಮ್ರಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!
ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಎಂಟ್ರಿ! ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್' ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ (Prabhas) ನಟನೆಯ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' (Spirit). 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಮತ್ತು 'ಅನಿಮಲ್' ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ (Sandeep Reddy Vanga) ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಧಮಾಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor) ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಕಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್' ಎಂಟ್ರಿ!
ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಥೆಗೆ ಭಾರಿ ತಿರುವು (Massive Twist) ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಕ್ಷಣ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ರಣಬೀರ್ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಆಗಮನವು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
'ಅನಿಮಲ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಒಂದಾಗುತ್ತಾ? - ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ!
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' (Cinematic Universe) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಈಗ ಬಲವಾಗಿವೆ. 'ಅನಿಮಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ರಗಡ್ ಪಾತ್ರವಾದ 'ರಣವಿಜಯ್' ಅಥವಾ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಡಾರ್ಕ್ ಪಾತ್ರವೊಂದು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಊಹಾಪೋಹ ನಿಜವಾದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೂಮೆಂಟ್' ಆಗಲಿದೆ. ವಂಗಾ ಅವರ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು 'ಮೆಗಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್' ಕ್ಷಣ ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು - ದೀಪಿಕಾ ಬದಲು ತೃಪ್ತಿ ಡಿಮ್ರಿ!
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ (ನವೆಂಬರ್ 23, 2025) ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ (Chiranjeevi) ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬದಲಿಗೆ 'ಅನಿಮಲ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ತೃಪ್ತಿ ಧಿಮ್ರಿ (Triptii Dimri) ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬ!
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಕ್ರೈಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಖದರ್ ಮತ್ತು ಈಗ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ - ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.