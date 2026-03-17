ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಾತುಕತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಈ ಗಾಸಿಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಾತುಕತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಿಗ್ನಲ್, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 'ಲೈಕ್' ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು 'ಲೈಕ್' ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ವದಂತಿಯೇ
ಈ ನಡುವೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತ್ರಿಷಾ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಸುತ್ತ ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯೇ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.