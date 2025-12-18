ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್' ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ! ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 207 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 230 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ಅವತಾರ್' ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಧೂಳಿಪಟ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಅಭಿನಯದ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವು (Dhurandher) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ 2025ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ದಿನ 13: ದಾಖಲೆಗಳ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇಳಿಕೆ
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಾರ ಪೂರೈಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, 'ಧುರಂಧರ್' ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 13ನೇ ದಿನದಂದು (ಬುಧವಾರ) ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರದಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 25.5 ಕೋಟಿ ರೂ. (ನೆಟ್) ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 20 ಕೋಟಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ, ವೀಕ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿನಿಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ವಾರವೇ ಜೋರು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್' ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ! ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 207 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 230 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವೊಂದು, ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ರಣವೀರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 664.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರಣವೀರ್ ಅವರೇ ನಟಿಸಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಪದ್ಮಾವತ್' (ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆ 585 ಕೋಟಿ ರೂ.) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (India Gross) ಬರೋಬ್ಬರಿ 524.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದೆ.
1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 664 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು: ಅವತಾರ್ vs ಧುರಂಧರ್
ಇದುವರೆಗೂ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಸಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಶ್' (Avatar: Fire and Ash) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ 'ಅವತಾರ್'ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು 'ಧುರಂಧರ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ನಟನೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈ ಆಪರೇಷನ್
ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಿಷನ್ ಒಂದರ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕರಾಚಿಯ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅಂಡರ್ಕವರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ನಡೆಸುವ ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ. ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್: ಪಾರ್ಟ್ 2 – ರಿವೆಂಜ್' 2026ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಲಿವುಡ್ ದೈತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಎದುರಾದರೂ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.