Ramayana Controversy: ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸೀತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್!
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸೀತೆಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಜೊತೆ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೀತೆ ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ
ಚಿತ್ರದ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಒಬ್ಬರು, "ರಾಮಾಯಣದ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಸ, ಅಥವಾ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ 'ಸ್ಕಾಮಾಯಣ'. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಖರ-ದೂಷಣರ 14,000 ರಾಕ್ಷಸರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅವರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಅಯ್ಯೋ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಇಡೀ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋರಾಡಿದ್ದನು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ವಿವರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ರಾಮನು ರಾಕ್ಷಸರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದಿದ್ದನು. ಸೀತಾಮಾತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಶೂರ್ಪಣಖೆಯ ಸಹೋದರ ಖರನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ 14,000 ರಾಕ್ಷಸರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು. ರಾಮನು ಇಡೀ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನೂ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೀತಾಮಾತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರಾ?
ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು? ಸೀತಾಮಾತೆ ಎಂದಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ, 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂರ್ಪಣಖೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು. ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಖರ ಮತ್ತು ದೂಷಣರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಾಮನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದನು.
ವೀರಾಂಗನೆಯಂತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಸೀತೆ!
ಆದರೆ 'ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮನು ಸಹಸ್ರ ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಸೀತೆಯು ಮಹಾಕಾಳಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸ್ವತಃ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 'ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಯೋಧೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯವೂ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.