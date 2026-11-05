ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದ ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ತಿರುವು, ನಟನೆಯ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ! ರಾಮನಾಗಿ ಮಿಂಚುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಮುಂದಾದ ಯಶ್ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಸಿನಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇ ಯಶ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸತನ, ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಹುಡುಕುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ರಾಮಾಯಣದ ರಾವಣನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಾಮನ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು!
ರಾವಣನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್!
ಯಶ್ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶ್, ಅದೇ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತು.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವ ಯಶ್, 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾವಣನನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ರಾವಣ ಬರೀ ಖಳನಾಯಕನಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸವಾಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ!
ರಾವಣ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅಹಂಕಾರ, ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ, ಶಿವಭಕ್ತಿ, ಸಂಗೀತದ ಒಲವು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದು ಯಾವುದೇ ನಟನಿಗೂ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಯಶ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಗತ್ತು, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮೀರಿ, ರಾವಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಯಶ್ ಅವರ ನಟನಾ ಪಯಣದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗೆದ್ದ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸದ ಯಶ್!
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ ಅವತಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಶ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆ. ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹಂಬಲ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವುದೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.
ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ!
'ರಾಮಾಯಣ'ದೊಂದಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಟನೆಯಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಯಶ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೌದು.
ಯಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಲ್ಲ!
ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಅವರ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಾವಣನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಈಗ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ ದಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!