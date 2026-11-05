ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಯಶ್! ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಟನೆ, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಕುರಿತಾದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಮೆಗಾ-ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1 ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಜಟಾಯು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಚಿತ್ರಣವು ಗಣನೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ ಉಗ್ರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪರದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಜಟಾಯು ದೃಶ್ಯಗಳ ಅದ್ದೂರಿತನ!
ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಜಟಾಯು ದೃಶ್ಯಗಳ ರೋಚಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು (VFX) ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈ-ಲೆವೆಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಣ್ಣಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್!
ಈ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದುರಹಂಕಾರ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಠಮಾರಿತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಉಗ್ರ ಶೈಲಿ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಿಲುವು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರವೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶರದ್ ಕೇಳ್ಕರ್ ಅವರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ!
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಟೀಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಯಶ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲಿತ್ತು. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಕಲಾವಿದ ಶರದ್ ಕೇಳ್ಕರ್ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರದ್ ಅವರ ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯು ಯಶ್ ಅವರ ಉಗ್ರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಾತ್ರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿದೆ.
ಇಂದ್ರದೇವ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಇಂದ್ರದೇವನ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ರಾವಣನ ಕೋಪದ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರದೇವನೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. ಅದ್ಭುತ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಶ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನು 4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮ" ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.