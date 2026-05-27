ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ 'ಶಿವಾಜಿ'ಯ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್: 275 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕೋಟಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ!
ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇರಬೇಕು, ಅಬ್ಬರದ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನ್-ಕ್ರೌನ್ಡ್ ಕಿಂಗ್, 'ತಲೈವಾ' ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅವರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಥೆಯೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ! ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಅದು ನಮ್ಮ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ' ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ!
ವೈರಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷ?
ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ಎಐ (AI) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೈಚಳಕವೋ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿರಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ರಜನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು 'ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್' ಎಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರ ಡಿಪೋ, ರೂಟ್ ನಂಬರ್ 10A ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ 'ಮಾಸ್' ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ 1971 ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ 275 ರೂಪಾಯಿ! ಇವತ್ತು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ರಜನಿ, ಅಂದು ನೂರರ ನೋಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
ವಿಸಲ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್!
ಅಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ರಜನಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಗ, ಆ ವಿಸಲ್ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. "ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್...", "ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಿ..." ಎನ್ನುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಡ್ರೈವರ್ ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಶಿವಾಜಿ ಕೇವಲ ಬಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾದವನಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುವವನು ಎಂದು!
ನೆನಪಿನ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ರಜನಿ...
ಇವತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರ ಡಿಪೋಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಜನಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಶಿವಾಜಿಯಾಗಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1421 ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದು ರಜನಿಯದ್ದೇ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಂದೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ ಈ 'ಕಂಡಕ್ಟರ್'!
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಜನಿಯ ಈ ಪಯಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಹಿಡಿದು ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಈ ವೈರಲ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಏನೆಂದರೆ - "ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೂ ತಾವು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು."