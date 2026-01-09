ಸಮಂತಾ ಅವರ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 2025ರ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್’ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಸಮಂತಾ ಹೊಗಳಿದ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರ
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ‘ಕ್ವೀನ್’ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ (Maa Inti Bangaaram) ಈಗ ಸಿನಿರಸಿಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ‘ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರು ಈ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಹುಲ್, "ಸ್ಪಾಗೆಟ್ಟಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇಸಿ ಸೊಸೆ ಸೇರಿದಂತಿದೆ! ಈ ವೈಬ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬಂಗಾರಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ (Banger) ಟೀಸರ್ ಬಂದಿದೆ," ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ವಿಶೇಷ?
ಸಮಂತಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಅವರ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 1.45 ನಿಮಿಷಗಳ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅಪ್ಪಟ ದೇಸಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿವೆ. ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಹರಿತವಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಟೀಸರ್ ನೀಡಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ: ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ‘ಓ ಬೇಬಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ.
ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ: "ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕಥೆ. ಅವಳ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ."
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಸಕ್ಸಸ್:
ಇನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 2025ರ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್’ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಟನೆಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಈ ದೇಸಿ ಕಥೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.