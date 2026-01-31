ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ನಟಿ, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದ 'ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಹಣವಿದ್ದವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಘನಕಾರ್ಯ
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್' ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ (Preity Zinta) ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ. ಆದರೆ, ಈ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ನಾಯಕಿಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಮಿಂಚಿನ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
34ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಮ್ಮ 34ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಜಗತ್ತೇ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ಮದರ್ ಮಿರಾಕಲ್' (Mother Miracle Orphanage) ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 34 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 34 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ:
ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ 34 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಅವರೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಪ್ರೀತಿ, ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಟಿಯ ಭಾವುಕ ನುಡಿಗಳು:
ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, "ಈ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಲಪಲ ಎಂದು ಹರಟುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗುವ ಆನಂದವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ." ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ:
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ನಡೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದ 34 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂದು ಒಬ್ಬರು ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಮ್ಮ ಈ '34 ಮಕ್ಕಳ' ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
