ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಧನಂಜಯ್, ಇದೀಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಪ'ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಡಾ ಧನ್ಯತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಸದ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ 'ನಟರಾಕ್ಷಸ' ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಾ-ಧನಂಜಯ್ ದಂಪತಿ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ, 'ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಹೌದು, ನಟ ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಧನ್ಯತಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧನಂಜಯ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಡಾಲಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿ, ಈಗ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಧನ್ಯತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಂದರ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. "ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ..." ಎಂಬ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಈ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಜೀವದ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ:
ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಧನ್ಯತಾ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಸಂತಸ ತಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದು ಕೇಳಿ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಸಿನಿ ಗಣ್ಯರು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಲಿ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ:
ಒಂದೆಡೆ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯತಾ ಅವರು ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿಯು ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಡಗರ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಸುಂದರ ದಂಪತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರಲಿರುವ ಪುಟಾಣಿ ಅತಿಥಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧನಂಜಯ್- 'ಮಗುನಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಳೋಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
