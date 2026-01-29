"ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಮದೀನಾಳಿಗೆ ನೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಅವಳನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ.
ಅದ್ನಾನ್ ಸಾಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದ್ನಾನ್ ಸಾಮಿ (Adnan Sami) ತಮ್ಮ ಇಂಪಾದ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅದ್ನಾನ್ ಸಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರೋಯಾ ಸಾಮಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 16ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ನಾನ್ ಸಾಮಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ರೋಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಲುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತಿವೆ.
16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆ 'ಹೌದು'
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿರುವ ಅದ್ನಾನ್ ಸಾಮಿ, "ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಸುಂದರಿ ರೋಯಾ (Roya) ನನಗೆ 'ಹೌದು' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಳು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಜೀವನವು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಕಾರ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಯಾ ಅವರ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮನದಾಳದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಶಾಂತತೆಯಾಗಿ ಬಂದವಳು
ಪತ್ನಿ ರೋಯಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೋಯಾ, ನಾನು ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮೌನ ಶಕ್ತಿ ನೀನು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ನೀನು ನನಗೆ ಶಾಂತತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯಾ. ನಾನು ಎಡವಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಕೈ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ, ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ ಹೃದಯ ನಿನ್ನದು" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ
ದಂಪತಿಗಳ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಮದೀನಾ ಸಾಮಿ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅದ್ನಾನ್, ರೋಯಾ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಯಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಮದೀನಾಳಿಗೆ ನೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಅವಳನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿ ಕನಸು ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗಾಯಕ, "ರೋಯಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪವಾಡ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ, ನೀಡಿದ ನಗು ಮತ್ತು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. 16ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರಿಯತಮೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ನಾನ್ ಸಾಮಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರೇಮಭರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಚಿರಕಾಲ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.