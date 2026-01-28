ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯ ಪೋಷರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು (Twin Boys) ಜನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಘಳಿಗೆಯು 2026ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ:
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕಣ್ಮಣಿ, ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Ram Charan) ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೆಲ (Upasana Konidela) ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ ಕೊನಿಡೆಲಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯ ಪೋಷಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು (Twin Boys) ಜನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಘಳಿಗೆಯು 2026ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಬ್ಬ:
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಉಪಾಸನಾ ಅವರು ಅಪೋಲೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಗಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಂತೂ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾತುರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ವಾರಸುದಾರರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಕೊನಿಡೆಲ ಕುಟುಂಬವೇ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
"ಮೆಗಾ ವಾರಸುದಾರರ ಆಗಮನ" ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ "ಮೆಗಾ ವಾರಸುದಾರರ ಆಗಮನ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2026ರ ಆರಂಭವು ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್!