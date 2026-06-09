ತೆಲುಗು ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೋಮವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 236 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 7,905 ಶೋಗಳಿಂದ 12.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 201.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ 'ಮಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್' ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲೋ ಹಿಟ್ ಆಗುವತ್ತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭೋಗದ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಹಲವು ನಟಿಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

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ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್

ಮೊದಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 181 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮೂರನೇ ದಿನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಅವರು ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿವೆ.

ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು

ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೊದಲ ದಿನ, ಮೊದಲ ಶೋನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ನಟನೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಪಾತ್ರವಾದ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.

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ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಓಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಓಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ರಚನೆ, ನಿರ್ದೇಶನ - ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ, ಅರ್ಪಣೆ - ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್, ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ನಿರ್ಮಾಣ - ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು, ಬ್ಯಾನರ್ - ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ - ಇಶಾನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ - ವಿ.ವೈ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ - ರತ್ನವೇಲು, ಸಂಗೀತ - ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್, ಸಂಕಲನ - ನವೀನ್ ನೂಲಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ - ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ - ಫಸ್ಟ್ ಶೋ, ಪಿಆರ್‌ಒ - ಶಬರಿ.