‘ಇದಯಂ ಮುರಳಿ’ ನೀಡುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಇದಯಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನೋ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ..
ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ತಪ್ಪಿಹೋದ ಅವಕಾಶಗಳು, ಹೇಳಲಾಗದೆ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ‘ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ...’ ಎಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ‘ಇದಯಂ ಮುರಳಿ’ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಆಕಾಶ್ ಬಾಸ್ಕರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತಮಿಳು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವ ಮುರಳಿ, ಕಾಯಡು ಲೋಹರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮುಖುಂದನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ್ಟಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ, ಎಸ್. ಥಮನ್, ನಿಹಾರಿಕಾ ಎನ್ಎಂ, ರಕ್ಷನ್, ಏಂಜಲೀನ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಜೋನಿತಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 10, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಇದಯಂ ಮುರಳಿ’, ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಇದಯಾ (ಅಥರ್ವ ಮುರಳಿ) ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವರು ಪದೇಪದೇ ಹೇಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಿ
‘ಇದಯಂ ಮುರಳಿ’ ನೀಡುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಇದಯಾ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನೋ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಮುದಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಅಮುದಾ ಹೊರಡುವಾಗ ಇದಯಾ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮುದಾಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆವು ಎಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ‘ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಬಹುದು.
2. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ
ಇದಯಾ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ ಮೀರಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮುದಾಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಆಕೆ ತನ್ನಲ್ಲೂ ಇದಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಮಂತಾಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಇದಯಾ ಜೀವನ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಹೌದು.
3. ಭಯ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿರಲಿ
ಇದಯಾ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲೇ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೋವು ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಭಯವೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೇ ಉಳಿಯಲು ಭಯವೇ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು.
4. ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಿ
ಇದಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಮಂತಾಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಂತಾಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಆಕೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದಯಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
5. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು
ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಯಾ ಅಧಿತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆತನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಒತ್ತಡ, ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಆಗಬಾರದು. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬದುಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ.
6. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮುಖ್ಯ
ಲಾಡೋ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಮದುವೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಲಾಡೋಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂವಹನ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತು ಒಂದೇ...
‘ಇದಯಂ ಮುರಳಿ’ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಸರಳ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂಜರಿಯುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ರಶ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಇದಯಾ ಅವರ ಪಯಣ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಉಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿರುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಿ.