ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಗತ ಲೋಕದ 'ಹಂಗ್ರಿ ಚೀತಾ' ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಹಾರಿ ಬರಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 'OG 2' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ!&nbsp;

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'ಮಾಸ್' ಪ್ಲಾನ್: ಸಿಎಂ ಡ್ಯೂಟಿ ನಡುವೆಯೇ 'OG 2' ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಹಂಗ್ರಿ ಚೀತಾ!

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ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ‘ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ (Pawan Kalyan) ಸದ್ಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡ್ಯೂಟಿ ನಡುವೆಯೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'OG' ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ 'OG 2' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

ಹಂಗ್ರಿ ಚೀತಾ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್: ಸುಜೀತ್ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ 'OG 2'

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ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟವಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ವರೆಗೆ ಇದೆ. 'OG' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ದೃಢಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಜೀತ್ ಅವರು ಈ 'OG ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, 'OG 2' ಕಥೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರನ ಜಪಾನೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?

ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಜಪಾನೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಈಗ ಸಿನಿರಸಿಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರ ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರ ಡಾನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಆತನ ಜಪಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ!

ಒಂದೆಡೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ 'ಮಾಸ್ ಅವತಾರ' ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್, ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರನ ಬದುಕಿನ "ಹೇಳದ ಕಥೆ"ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಸುಜೀತ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಪಾನೀಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'OG 2' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ! ಭೂಗತ ಲೋಕದ 'ಹಂಗ್ರಿ ಚೀತಾ' ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಹಾರಿ ಬರಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ.